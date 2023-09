Je v domu v Pomurju nekdo spolno zlorabil slabotne oskrbovance?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organi pregona so pod drobnogled vzeli dogajanje v oskrbnem domu Brigita Puconci, saj obstaja sum, da so se v ustanovi zgodile spolne zlorabe oskrbovancev, pa tudi sum kaznivega dejanja zapustitve slabotne osebe, je danes poročal Vestnik. Vodstvo oskrbnega doma te navedbe prek odvetnika ostro zavrača in jih označuje za krive ovadbe s strani nekdanje oskrbovanke.