V Iranu pridržali še tri novinarke

V Iranu so v zadnjih dveh dneh aretirali še tri novinarke, s čimer se je skupno število pridržanih novinarjev po podatkih Odbora za zaščito novinarjev (CPJ) v zadnjih mesecih povzpelo na 90. Pridržane novinarke so premestili v zloglasni zapor Evin v Teheranu, kamor pogosto zapirajo ljudi, povezane z nedavnimi protesti.

"V zadnjih 48 urah so bile v Teheranu pridržane najmanj tri novinarke, in sicer Melika Hašemi, Sajdeh Šafjej in Mernuš Zarej," so v reformističnem časopisu Etemad povzeli navedbe teheranskega sindikata novinarjev. Razlogov za pridržanje treh novinark oblasti niso podale, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iran na repu lestvice glede medijske svobode

Približno polovico od 90 pridržanih novinarjev so v zadnjih mesecih izpustili po plačilu varščine, medijska svoboda v Iranu pa ostaja močno omejena. Na lestvici medijske svobode, ki jo pripravljajo Novinarji brez meja (RSF), Iran zaseda 178. mesto med 180 obravnavanimi državami.

Konec oktobra je več kot 300 iranskih novinarjev podpisalo izjavo, v kateri so kritizirali oblasti zaradi "aretacij kolegov in odvzema državljanskih pravic", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Od začetka protestov aretiranih najmanj 14 tisoč ljudi

Iran od lanskega septembra pretresajo protivladni protesti, potem ko je v policijskem pridržanju umrla 22-letna Kurdinja Mahsa Amini. Zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute jo je v Teheranu aretirala moralna policija.

Po ocenah ZN je bilo od začetka protestov v državi aretiranih najmanj 14 tisoč ljudi, na smrt pa jih je bilo obsojenih najmanj 18, med katerimi so vsaj štiri že usmrtili.