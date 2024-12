Iranska policija je pred dnevi v Teheranu prijela italijansko novinarko Cecilio Sala, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Za zdaj ni jasno, česa iranske oblasti obtožujejo novinarko časopisa Il Foglio in avtorico podkastov za Chora News, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah italijanskega zunanjega ministrstva je iranska policija novinarko prijela 19. decembra. Sala je bila v Iranu zaradi opravljanja novinarskega dela, ko jo je ustavila policija. Česa natančno je obtožena, še ni jasno.

Italijansko veleposlaništvo in konzulat v Teheranu sta sporočila, da spremljata primer Cecilie Sala, veleposlanica Paola Amadei pa jo je obiskala v zaporu, da bi preverila, v kakšnih razmerah je pridržana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanske oblasti so medtem sporočile, da si na vse načine prizadevajo za njeno izpustitev.

Cecilia Sala se je prek družbenih omrežij nazadnje oglasila pred tednom dni, ko je bila že v Iranu. Tam je med drugim posnela oddajo (podkast) o iranskem patriarhatu. Foto: Instagram / Cecilia Sala

Pridržali so jo, ko se je pripravljana na odhod

Po poročanju časnika La Repubblica je bila 29-letna Sala v Iranu, kamor je prispela z novinarskim vizumom, približno deset dni in se je pripravljala na vrnitev v Italijo, ko so jo pridržali.

Podjetje Chora Media, za katerega je Sala pripravila več prispevkov za podkast, pa je sporočilo, da je novinarka zaprta v zloglasnem teheranskem zaporu Evin, kjer so priprti oporečniki, in da se nahaja v samici. Dodalo je, da razlog za njeno aretacijo ni bil podan, in obsodilo tovrstno "samovoljno aretacijo", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

