Iranska pevka aretirana, ker je nastopila brez hidžaba

27-letna pevka Parastoo Ahmady je bila pridržana, ker ni upoštevala kodeksa oblačenja, ki v islamski republiki velja za ženske. Na nastopu je bila oblečena v dolgo črno obleko brez rokavov, prav tako ni nosila hidžaba.

The Voice of an Iranian Woman for a Better Word. #ParastooAhmadi held a hypothetical #concert in Iran, within 24 hours, judicial authorities filed cases against her and her colleagues. Today, everyone is talking about her ,hoping for such a concert can be Real and Free in #Iran. pic.twitter.com/tWrMB8DjxJ