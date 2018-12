V Indoneziji izbruhnil ognjenik Soputan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na indonezijskem otoku Sulavezi je danes izbruhnil ognjenik Soputan. Kot so sporočile pristojne oblasti, 1785 metrov visok vulkan bruha pepel in dim tri kilometre visoko. O žrtvah ne poročajo, prav tako pepel ne predstavlja nevarnosti za letalski promet, so po poročanju tujih tiskovnih agencij navedli v indonezijski agenciji za naravne nesreče.