V hudi nesreči vlaka pri Milanu več mrtvih #video

V bližini Milana se je v jutranji prometni konici iztiril primestni vlak, pri čemer so po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje umrli najmanj trije potniki. Deset oseb je huje poškodovanih, ki so jih s helikopterjem prepeljali v bolnišnice, kakih sto potnikov pa lažje. Na mestu nesreče je več deset reševalnih vozil in gasilci.