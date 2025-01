Obisk Grčije bo letos precej dražji kot lani, potem ko so oblasti zvišale turistično takso v nastanitvenih obratih in mestne takse ter uvedle takse za križarjenje. Turistične takse po novem odvisno od sezone znašajo dva ali osem evrov. Vlada namerava zbrana sredstva nameniti za obnovo po naravnih katastrofah prizadete infrastrukture.

Dnevna turistična taksa se je zvišala z 0,50 evra na dva evra v mesecih izven glavne turistične sezone, medtem ko v sezoni med aprilom in oktobrom po novem namesto 1,50 evra stane osem evrov, je poročal spletni portal Schengen news.

Taksa za bivanje v hotelih lahko sega vse do 15 evrov na noč. V hotelih z eno in dvema zvezdicama bo med aprilom in oktobrom znašala dva evra, kar je pol evra več kot lani, v hotelih s tremi zvezdicami pa se bo zvišala za dva evra na pet evrov. V štirizvezdičnih hotelih se bo taksa v glavni sezoni zvišala s sedem na deset evrov, v najprestižnejših hotelih pa z deset na 15 evrov.

Omejili bodo gnečo s križark

Križarjenja v Grčiji naj bi letos doživela razcvet in presegla mejo osem milijonov turistov, s čimer bi se število obiskovalcev povečalo za petino. Grška vlada se je zaradi velike obremenjenosti nekaterih otokov in v želji zbrati čim več sredstev odločila uvesti takse za križarjenje, ki pa so zelo odvisne od destinacije. Obisk Santorinija ali Mikonosa bo tako stal 20 evrov, medtem ko bo obisk drugih mest in otokov, vključno z Atenami in Kreto, stal pet evrov na dan.

Santorini je denimo leta 2023 v najbolj obleganih dneh s križarkami obiskalo 17 tisoč ljudi, medtem ko na otoku živi 15.500 ljudi. Od letos naprej bo otok vsak dan lahko obiskalo le osem tisoč dnevnih obiskovalcev.

Ob vse hujšem divjanju narave si grška vlada želi zbrati čim več sredstev za zmanjšanje morebitne škode. K temu bo moral prispevati tudi turizem, ki je eden od stebrov grškega gospodarstva, je pojasnila.