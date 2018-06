V Grčiji dogovoru z Makedonijo nasprotujeta opozicija in koalicija

Grška opozicijska stranka Nova demokracija je kritična do dogovora o imenu Makedonije, ki ga je v torek z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom sklenil grški premier Aleksis Cipras. Že v torek so tudi v skrajno desni koalicijski stranki Neodvisni Grki napovedali, da dogovora v parlamentu ne bodo podprli.

Vodja grške konservativne opozicijske stranke Kiriakos Micotakis je medtem sporazum danes označil za slabega. "To, da so (Atene) sprejele obstoj makedonskega jezika in naroda, je nacionalni umik," je poudaril. Premierja je ob tem obtožil, da se gre tajno diplomacijo, in dodal, da vlada v parlamentu nima večine za podporo tega dogovora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že v torek je vodja manjše koalicijske stranke Neodvisni Grki Panos Kamenos sporočil, da njegova stranka v parlamentu ne bo podprla dogovora. Cipras bo sicer parlament z dogovorom seznanil v petek.

Grški parlament čaka na spremembo ustave Makedonije

Grški parlament bo dogovor potrjeval šele, ko bo Makedonija spremenila ustavo.

Dogovor mora najprej potrditi makedonski parlament. O tem bo odločal prihodnji teden, pri čemer je za ratifikacijo potrebna absolutna večina. Nato bodo jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Šele nato bodo, če bo predlog na referendumu potrjen, spremenili ustavo.

Nasprotovanje tudi v Makedoniji

Z nasprotovanjem se doma sooča tudi makedonski premier Zaev. Vodja opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je v torek dejal, da takšen dogovor "predstavlja sprejetje vseh grških stališč". To, da je privolil v spremembo ustave ter notranjo in zunanjo uporabo novega imena, po njegovih besedah predstavlja "kapitulacijo Zaeva". Zaskrbljenost je izrazil tudi predsednik Gjorge Ivanov, ki je opozoril na ustavnopravne težave.

Predsednika vlad v Atenah in Skopju sta v torek dosegla dogovor, da se bo nekdanja jugoslovanska republika Makedonija od zdaj imenovala Republika Severna Makedonija. Cipras je to označil za "veliko diplomatsko zmago in veliko zgodovinsko priložnost za regijo".