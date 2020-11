V Frankfurtu z vodnim topom in gumijevkami nad protestnike, Merklova svari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška policija je danes v Frankfurtu uporabila vodni top proti protestnikom, ki so protestirali proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Nemška kanclerka Angela Merkel je sicer v svojem rednem tedenskem podkastu danes opozorila, da prihaja težka zima in da bo virus "še kar nekaj časa dominiral v naših življenjih".

Policija je sporočila, da so vodni top uporabili, ko so protestniki napadli policiste. Ti so proti izgrednikom posredovali tudi z gumijevkami, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Protestniki so blokirali več ulic v središču mesta in nosili transparente s simboli levičarskega gibanja Antifa in napise "Dol z desnico".

Levičarski aktivisti so protestirali proti podpornikom gibanja Querdenken, ki so danes prav tako organizirali shod v Frankfurtu.

Querdenken je v zadnjih mesecih dobil precej privržencev z zagovarjanjem stališča, da vlada z omejitvami proti koronavirusu posega v pravice državljanov.

Merklova na polovici zaprtja svari pred težko zimo

Nemška kanclerka Angela Merkel pa je v svojem rednem tedenskem podkastu danes - po dveh tednih predvidoma mesec dni trajajočega delnega zaprtja države, ki naj bi zajezilo epidemijo novega koronavirusa - opozorila, da prihaja težka zima in da bo virus "še kar nekaj časa dominiral v naših življenjih," poroča STA.

"Prihajajoča zima bo pred vse nas postavila velike zahteve," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila kanclerka in sodržavljane opozorila, da se zaradi epidemije ne bodo mogli srečevati tako preprosto, kot so se včasih.

V Nemčiji so po zadnjih podatkih, objavljenih danes zjutraj, v minulem dnevu potrdili 22.461 novih okužb z novim koronavirusom in 178 smrti zaradi covida-19. Skupno število potrjenih okužb je tako naraslo na 773.556, število smrti pa na 12.378.

To nedeljo je sicer predvideno ponovno srečanje Merklove z ministrskimi predsedniki zveznih dežel, na katerem bodo ocenili učinkovitost dosedanjih ukrepov. Prvi mož Bavarske Markus Söder je sicer že napovedal, da ta mesec ukrepov zagotovo še ne bodo rahljali, dopustil pa je tudi možnost, da jih še zaostrijo ali podaljšajo v december.