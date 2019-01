V Franciji začeli soditi kardinalu zaradi prikrivanja pedofilije

Kardinal Barbarin, ki je tudi nadškof Lyona na jugovzhodu Francije, je najvišji cerkveni predstavnik, ki se je znašel na zatožni klopi zaradi afere. Skupaj s še petimi soobtoženimi se mora zagovarjati zaradi prikrivanja škandala, ki se je odvijal v eni tamkajšnjih župnij.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je sicer zelo ugledni 68-letni kardinal na sodišče prišel v usnjeni jakni in s kapo na glavi. V nedeljo se javno ni pojavil v cerkvi, so pa med mašo prebrali njegovo izjavo, v kateri je obsodil pedofilijo. "Prosite Boga, da bi bilo pravici zadoščeno, prosite, da se bo pozdravilo vse, kar potrebuje zdravljenje v srcih žrtev dejanj pedofilije, ki so napačna in grozna," je sporočil.

"Glavni cilj je, da se iste napake ne bi več ponavljale"

"Glavni cilj vsega tega je, da se iste napake ne bi več ponavljale," je pred začetkom procesa izjavil Francois Devaux, bivši skavt, ki je leta 2015 razkril, da je bil pred 25 leti kot otrok žrtev duhovnika Bernarda Preynata. Skupaj se je nato javilo 85 ljudi, ki da so bili žrtve predatorskega duhovnika.

Foto: Reuters

Njegova dejanja so prvič odkrili leta 1991, zaradi česar je bil v cerkveni hierarhiji tudi kaznovan in ni smel več voditi skavtskih skupin. A kasneje so mu dovolili, da je izvajal verouk in imel tudi položaje v župnijah, dokler leta 2015 ni javno izbruhnil škandal.

Preynat je zlorabe dečkov priznal. Sojenje proti njemu naj bi se začelo še letos, navaja AFP.

Kardinal priznal, da je za zlorabe vedel že skoraj desetletje

A Devaux se potem ni ustavil zgolj pri kazenskem pregonu Peynata, ampak je zahteval tudi pregon cerkvenih dostojanstvenikov, ki so zločine pedofilskega duhovnika prikrivali, ne pa prijavili policiji. Med njimi je bil na vrhu kardinal Barbarin.

Sam kardinal sicer odgovornost zavrača. Sprva je trdil, da je za zlorabe prvič izvedel šele leta 2014. Nato pa je leta 2016 vendarle priznal, da je za zlorabe vedel že skoraj desetletje, še navaja AFP.

Policija je leta 2016 sicer sprva opustila kazenski pregon proti kardinalu, ker da so obtožbe proti njemu zastarale, poleg tega pa bi jih bilo tudi skoraj nemogoče dokazati. Vendarle je Devaux skupaj s še osmimi žrtvami vztrajal in dosegel ponovno odprtje primera, ki je zdaj vodilo v sojenje.

Grozita mu zaporna in finančna kazen

Kardinalu zaradi prikrivanja teh zločinov grozi celo zaporna kazen do treh let in finančna kazen v višini najmanj 45.000 evrov.

Na zatožni klopi sta še sedanji nadškof v škofiji Auch in škof Neversa, ki sta v obdobju zlorab delovala v lyonski nadškofiji.

Sodelovanja pri prikrivanju te afere je obtožen celo vodja vatikanske kongregacije za doktrino vere, španski nadškof Luis Francisco Ladaria Ferrer, ker je kardinalu Barbarinu svetoval, naj izvede "potrebne disciplinske ukrepe, a naj se izogne javnemu škandalu", kar naj bi bil poziv k temu, da zločin prikrije. A Vatikan je zahteval njegovo imuniteto in mu zato v Lyonu ne bodo sodili.

"Upam, da bomo tokrat dobili razsodbo, ki bo jasna in očitna vsakemu," je začetek sodnega procesa še pokomentiral Devaux.