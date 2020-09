V Franciji v protiteroristični operaciji več aretacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska policija je v protiteroristični operaciji, ki je bila usmerjena proti financiranju džihadistov v Siriji, aretirala 29 ljudi. Mreža za financiranje džihadistov je delovala od lanskega leta, večinoma pa so pri transakcijah uporabljali kriptovalute oziroma bitcoine, je danes sporočilo tožilstvo.

Ta način prenosa finančnih sredstev se po navedbah Pariza razlikuje od prejšnjih metod, ki so znane francoskim organom za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja, saj so v preteklosti v ta namen uporabljali predvsem gotovino.

"Stalni nadzor nad terorističnimi mrežami je teroristične organizacije spodbudil k iskanju načinov za večjo nepreglednost z uporabo kriptovalut, kot je bitcoin," je po pisanju STA tožilstvo zapisalo v izjavi.