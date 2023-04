V Evropi so se drogirali že pred tri tisoč leti

Prameni las, ki so jih arheologi našli v jami na španskem otoku Menorca, so dali najstarejši neposredni dokaz o uporabi psihoaktivnih substanc v Evropi. Njihova analiza je pokazala, da so ljudje v Evropi droge uživali že pred tri tisoč leti, poroča ameriški znanstveni portal Science News.

Pred približno tri tisoč leti so obiskovalci jame Es Carritx na Menorci, morda šamani, ki so izvajali duhovne in zdravilne obrede, uživali rastline, ki so vsebovale snovi, ki vplivajo na spremembo stanja uma in na vid, je povedala arheologinja Elisa Guerra-Doce z Univerze v Valladolidu v Španiji.

Znake človeške dejavnosti v jami, vključno z več kot 200 grobovi, so pred tem datirali v obdobje pred približno od 2.800 do 3.600 leti. Raziskovalci so v notranjosti jame našli tudi več predmetov, vključno s šestimi lesenimi posodami, ki so vsebovale pramene človeških las.

V laseh odkrili psihoaktivne rastlinske snovi

V kemični analizi las iz ene od posod, ki so verjetno pripadali več kot eni osebi, so odkrili tri psihoaktivne rastlinske snovi, ki so jih osebe zaužile, lasje pa absorbirali v obdobju skoraj enega leta, so poročali znanstveniki v reviji Scientific Reports.

Dve snovi, atropin in skopolamin iz njivske preslice, povzročata dezorientacijo, halucinacije in spremenjene fizične občutke. Druga snov, efedrin, povečuje energijo in budnost. Znanstveniki menijo, da naj bi šamani vedeli, kako varno uživati te potencialno strupene rastline.

Raziskovalci tudi domnevajo, da so posamezniki, ki so želeli ohraniti starodavne tradicije, v jami skrili lase in druge ritualno pomembne predmete, saj je naraščajoče prebivalstvo Menorce pred okoli 2.800 oz. 3.000 leti spodbudilo družbene spremembe. Pogrebni obredi so vključevali barvanje pramenov las na truplih v rdečkasto barvo, pozneje pa so nekatere pramene las odrezali in jih položili v posode, ki so jih pustili v bližini grobov.

Druga ekipa raziskovalcev je z analizo las ugotovila, da so inkovski otroci, namenjeni za žrtvovanje, pred več kot 500 leti uživali halucinogene pijače, liste koke in alkohol. Študija iz leta 2005 pa je v laseh dveh človeških mumij iz Čila izpred približno tri tisoč let našla kemične znake žvečenja listov koke. Posredni dokazi o uporabi drog v različnih delih sveta, kot so umetniške upodobitve, pa segajo še dlje v preteklost, še navaja Science News.