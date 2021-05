V Evropi postavili nov mejnik pri gradnji hiš: takšnega projekta še ni bilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska upokojenca Harrie Dekkers in Elize Lutz sta v začetku maja postala prva Evropejca, ki živita v hiši, natisnjeni s 3D-tiskalnikom.

94 kvadratnih metrov velika hiša z dvema spalnicama se odklepa z mobilno aplikacijo. To je šele prva od petih hiš, natisnjenih s 3D-tiskalnikom, ki jih nameravajo zgraditi v predmestju Eindhovna. Gre za projekt, ki nastaja v partnerstvu nepremičninskega podjetja Vesteda in fakultete za tehnologijo v Eindhovnu, izvajalec del pa je gradbeno podjetje Saint-Gobain Weber Beamix.

Zakaj je ta projekt nekaj posebnega?

Po svetu je bilo sicer zgrajenih že več objektov, ki so bili vsaj delno natisnjeni s 3D-tiskalnikom, a ustvarjalci tega projekta na Nizozemskem pravijo, da gre v njihovem primeru za prvo zakonito naseljeno hišo, ki je bila na trgu dana stanovalcem v najem in katere nosilne stene so bile natisnjene s 3D-tiskalnikom, poroča Guardian.

Hiša je sestavljena iz 24 delov, od katerih so bili nekateri natisnjeni v tovarni, nekateri pa na parceli. Skupno so za tiskanje porabili 120 ur. "Če bi vse elemente natisnili v enem časovnem intervalu, bi za dokončanje potrebovali manj kot pet dni. "Velika prednost je, da tiskalnik ne potrebuje hrane, spanja in počitka," je povedal eden od ustvarjalcev projekta. Hiša bi morala sicer biti na trgu na voljo že leta 2019, a se je zaradi zapletov pri izvedbi arhitekturnih zamisli gradnja v celoti končala šele letos.

800 evrov najemnine na mesec

Par za bivanje v hiši plačuje 800 evrov mesečne najemnine, kar je približno pol manj od tržnih najemnin. S prvo hišo si tako investitor še ne obeta zaslužka, a v prihodnje naj bi bilo drugače.

Gradnjo s pomočjo 3D-tiskalnika mnogi vidijo kot način za zmanjšanje stroškov pri izvedbi projektov, prav tako pa naj bi bil tovrstni način zaradi manjše porabe cementa prijaznejši do okolja. 3D-tiskalniki naj bi rešili tudi težave zaradi pomanjkanja usposobljenih zidarjev.

V zgornji galeriji si poglejte, kako so medtem v Nemčiji v kraju Wallenhausen postavili največjo zgradbo v Evropi, narejeno s tehnologijo tridimenzionalnega tiskanja. V njej je pet stanovanj, ki naj bi že kmalu sprejela prve stanovalce.