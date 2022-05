V Evropi se je pojavila redka bolezen. Napada zlasti moške.

Od začetka maja so v Združenem kraljestvu, Španiji in na Portugalskem odkrili več primerov opičjih koz. Prvi primer opičjih koz so zdaj zaznali tudi v ZDA, in sicer pri moškem iz Massachusettsa. Primere okužb so do zdaj zaznali izključno pri moških, zlasti gejih in biseksualcih. Gre za virus, ki se le redko pojavlja zunaj osrednje in zahodne Afrike, zdravljenje pa traja od dva do štiri tedne. V Afriki je bilo dokazano, da opičje koze povzročijo smrt pri kar enem od desetih ljudi.

Oddelek za javno zdravje Massachusettsa je v sredo potrdil, da je moški, ki je pred kratkim odpotoval v Kanado, okužen z virusom, ki se le redko pojavlja zunaj osrednje in zahodne Afrike. Pacient je hospitaliziran in njegovo stanje je dobro, so sporočili z oddelka, poroča NBC News.

V ZDA so sicer dva primera opičjih koz odkrili že lani.

Vsi bolniki so moški

Od začetka maja so opičje koze odkrili tudi v Združenem kraljestvu, Španiji in na Portugalskem. V Združenem kraljestvu so odkrili devet primerov, od katerih je večina moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Prvi od teh, o katerih so poročali 7. maja, je bil moški, ki je pred kratkim odpotoval v Nigerijo.

Opičje koze se širijo na več načinov. Foto: Reuters Portugalska je medtem potrdila pet novih primerov opičjih koz, 20 primerov še preiskujejo. Vsi ti bolniki so moški, so sporočili s portugalskega ministrstva za zdravje. V Španiji so po tem, ko so pri 23 ljudeh zaznali simptome, ki so skladni z opičjimi kozami, v sredo izdali nacionalno opozorilo.

Širi se na več načinov

Opičje koze se ne prenašajo zlahka, vendar se lahko širijo na več načinov. Po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni se prenos večinoma zgodi z izmenjavo velikih dihalnih kapljic med dolgotrajnim kontaktom iz oči v oči. Virus se lahko širi tudi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami ali predmeti, ki se jih dotikajo, kot so oblačila ali posteljnina.

Živali, kot so glodavci, lahko virus na ljudi prenesejo z ugrizi ali praskami.

To ni spolno prenosljiva bolezen

Nedavni vzorec primerov med moškimi, ki so imeli spolne odnose z moškimi, je sprožil vprašanja med strokovnjaki za javno zdravje, saj opičje koze ne veljajo za spolno prenosljivo okužbo.

"Posebej pozivamo moške, ki so geji in biseksualci, naj se zavedajo kakršnihkoli nenavadnih izpuščajev in naj se nemudoma obrnejo na službo za spolno zdravje, če imajo pomisleke," je opozorila Susan Hopkins, glavna zdravstvena svetovalka britanske agencije za zdravstveno varnost.