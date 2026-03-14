EU je tik pred iztekom roka in po napornih pogajanjih uspelo doseči dogovor o podaljšanju sankcij proti Rusiji. Bodo pa sankcije za okoli 2.600 ljudi namesto načrtovanih 12 veljale le šest mesecev, do 15. septembra, so se dogovorili.

Ruska oligarha Ališer Usmanov in Mihail Fridman po poročanju agencij ostajata na seznamu sankcioniranih, čeprav je temu nasprotovala Slovaška. Ta je nasprotovanje v zadnjem trenutku umaknila. Za podaljšanje je bilo namreč potrebno soglasje vseh članic.

Umaknili dva posameznika

S seznama sankcioniranih so sicer umaknili dva posameznika, češ da obstajajo le šibki dokazi, da podpirata rusko vojno v Ukrajini, ter pet oseb, ki so umrle. Če sankcij, uvedenih po ruski agresiji na Ukrajino leta 2022, ne bi podaljšali, bi se v nedeljo iztekle.

Sankcije sicer med drugim obsegajo zamrznitev premoženja in omejitve potovanj. Na seznamu so ruski politiki in tudi številni gospodarstveniki, ki po oceni unije podpirajo rusko agresijo na Ukrajino.