V domu starejših občanov žensko razglasili za mrtvo, na pogrebnem zavodu pa ugotovili, da diha

Kot poroča Guardian, so v newyorškem domu starejših občanov v soboto zjutraj 82-letno žensko razglasili za mrtvo, na pogrebnem zavodu, kamor so odpeljali njeno truplo, pa so kasneje ugotovili, da je živa.

Žensko so ob 13.30 odpeljali na pogrebni zavod David Funeral Homes. Policija pravi, da so tam okoli 14.10 ugotovili, da ženska diha, in jo odpeljali v bolnišnico. Kakšno je njeno stanje, še ni znano.

Newyorška policija je sporočila, da primer preiskuje državno tožilstvo.

Kazen v višini deset tisoč dolarjev

Podoben primer se je zgodil pred približno enim mesecem v Iowi, kjer je zdravstvena ustanova, ki je žensko razglasila za mrtvo, prejela deset tisoč dolarjev kazni. Oblasti so sporočile, da so v centru za oskrbo obolelih z Alzheimerjevo boleznijo Glen Oaks v Urbandalu 66-letnico 3. januarja razglasili za mrtvo.

Žensko so dali v vrečo za trupla in jo odpeljali na pogrebni zavod. Kot je poročal New York Times, so člani pogrebnega zavoda odprli vrečo in našli žensko, ki je hlastala za zrakom. Poklicali so zdravstveno oskrbo in žensko odpeljali v bolnišnico, kjer je nekaj dni kasneje umrla.