Novo odkritje podpira teorijo, da je življenje na Zemljo prišlo iz vesolja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za "karbonizirano vodo, ki vsebuje sol in organske snovi", je pred današnjo objavo raziskave v reviji Science novinarjem pojasnil vodja mednarodne ekipe znanstvenikov Tomoki Nakamura z univerze v japonskem Tohoku. Dodal je, da ima kapljica velik pomen.

Gre za "karbonizirano vodo, ki vsebuje sol in organske snovi", je pred današnjo objavo raziskave v reviji Science novinarjem pojasnil vodja mednarodne ekipe znanstvenikov Tomoki Nakamura z univerze v japonskem Tohoku. Dodal je, da ima kapljica velik pomen. Foto: Thinkstock

V delcih prahu, ki jih je japonska vesoljska sonda pridobila z asteroida, ki je bil od Zemlje oddaljen približno 300 milijonov kilometrov, so znanstveniki presenetljivo odkrili kapljico vode. Odkritje dodatno podpira teorijo, da je življenje na Zemljo prišlo iz vesolja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do ugotovitve o prisotnosti vode so znanstveniki prišli na podlagi analize 5,4 grama kamnin in prahu, ki jih je z asteroida Ryugu nabrala japonska vesoljska sonda Hayabusa-2.

Gre za "karbonizirano vodo, ki vsebuje sol in organske snovi", je pred današnjo objavo raziskave v reviji Science novinarjem pojasnil vodja mednarodne ekipe znanstvenikov Tomoki Nakamura z univerze v japonskem Tohoku. Dodal je, da ima kapljica velik pomen.

Odkritje v prid teoriji, da so asteroidi ob trkih z Zemljo zagotovili vodo s soljo

Odkritje namreč govori v prid teoriji, da so asteroidi, kot je Ryugu ali njegov večji matični asteroid, ob trkih z Zemljo zagotovili vodo s soljo in organskimi snovmi, je še dejal Nakamura. Po oceni znanstvenikov bi ta proces med drugim lahko bil neposredno povezan z nastankom oceanov ali pojavitvijo organskih snovi na Zemlji, na primer aminokislin, navaja AFP.