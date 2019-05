V Celovcu zaradi preprodaje heroina Slovenca obsodili na 30 mesecev zapora

Že ob začetku sodnega procesa je obtoženi priznal krivdo. Kot je med drugim povedal na sodišču, se je v enem od mariborskih gostišč večkrat srečal z nekim moškim, ki mu je heroin prodajal po ceni 15 evrov za gram, na avstrijskem Koroškem pa ga je prodal za približno 20 evrov za gram. Na tak način naj bi pridobil več tisoč evrov dobička. Denar je porabil za svojo zasvojenost od iger na srečo ter poplačal dolgove, ki si jih je nabral zaradi zasvojenosti.

Obramba družinskega očeta je izpostavila, da je doslej nekaznovani obtoženec zašel na kriva pota zaradi osebnih okoliščin in da ne gre za profesionalnega preprodajalca mamil. Sodišče je upoštevalo nekatere olajševalne okoliščine, so pa ob tem opozorili, da bi veljalo glede na količino prodanega heroina izreči višje kazni. Obtoženemu je grozila zaporna kazen od enega do 15 let.

Na avstrijskem Koroškem je lani zaradi mamil umrlo več kot 20 ljudi.