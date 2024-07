V BiH pobuda za razveljavitev sporazuma o policijskem sodelovanju s Srbijo

Minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je v nedeljo napovedal pobudo za razveljavitev sporazuma o policijskem sodelovanju med BiH in Srbijo iz leta 2011, poročajo mediji v BiH. V Beogradu so pobudo označili kot nesmiselno in poudarili, da srbska policija sodeluje tudi s policijami drugih držav.

Konaković je pobudo o razveljavitvi sporazuma iz leta 2011 najavil, potem ko je srbsko ministrstvo za notranje zadeve napovedalo napotitev več svojih pripadnikov na ozemlje Republike Srbske v času turistične sezone.

Policiste so v Banjaluko in nekatera druga mesta te entitete BiH nameravali poslati na podlagi dogovora o sodelovanju med turistično sezono, ki sta ga prejšnji mesec podpisali notranji ministrstvi Srbije in Republike Srbske.

SDA: S tem je ogrožena neodvisnost BiH

Napoved o napotitvi srbskih policistov je v Sarajevu naletela na ostre odzive največje bošnjaške stranke v BiH, Stranke demokratske akcije (SDA), kjer so ocenili, da gre za nadaljevanje politike režima srbskega predsednika Aleksandra Vučića, katere cilj naj bi bilo "ogrožanje neodvisnosti in ozemeljske celovitosti BiH".

Srbski notranji minister Ivica Dačić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pred dnevi sporočil, da so od napotitve policistov v Republiko Srbsko odstopili, ker da bošnjaški politiki v BiH iz najnormalnejše stvari, kot je policijsko sodelovanje, ustvarjajo politične spletke in grožnje. Poudaril je, da srbska policija v času turistične sezone sodeluje tudi s policijo na Hrvaškem in v Črni gori.

Konaković je po pisanju sarajevskega Dnevnega avaza napovedal, da bo pobudo za razveljavitev sporazuma vložil na seji sveta ministrov BiH, ki bo predvidoma v sredo. Kot je izpostavil, ima notranje ministrstvo Republike Srbske po tem sporazumu pravico vzpostaviti kakršnokoli sodelovanje s srbskim notranjim ministrstvom, s čimer BiH po njegovi oceni del suverenosti svojih policijskih agencij predaja sosednjim državam.

Dačić je napoved Konakovića označil za primer nesmisla in sovraštva iz smeri bošnjaških politikov v BiH, danes poroča Tanjug. Dejal je še, da takšni dogovori obstajajo med vsemi državami v regiji, in dodal, da gre za edini primer v Evropi, da nekdo zahteva razveljavitev sporazuma o policijskem sodelovanju.