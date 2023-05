V BiH po več urah rešili hrvaško planinko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bosni in Hercegovini so davi rešili hrvaško planinko, ki je obtičala v skalni steni na gori Velež blizu Mostarja, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdila tamkajšnja gorska reševalna služba. Reševalna akcija se je začela v nedeljo popoldne, v njej pa je sodelovalo več kot sto gorskih reševalcev.

Hrvaška planinka je bila v skupini 12 planincev, ki so se po navedbah gorske reševalne službe iz Mostarja gibali na izjemno nevarni trasi 1.969 metrov visoke gore Velež. Po do zdaj znanih informacijah je Hrvatici spodrsnilo, padla je v prepad in obvisela na vrvi približno na polovici 400 metrov visoke navpične skalne stene.

Pripadniki gorske reševalne službe iz Mostarja so žensko davi malo po 1. uri spustili do podnožja pečine. Reševalno akcijo so končali ob 4.30.

Planinka naj bi si poškodovala desno nogo in rebra

Poškodovano žensko so s helikopterjem mirovne misije Evropske unije v BiH (Eufor) prepeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih, ki jih navaja hrvaški spletni portal Index, ima ženska poškodovano desno nogo in rebra.

V reševalni akciji, ki jo je oteževala težko dostopna lokacija, je sodelovalo več kot sto gorskih reševalcev iz BiH, pa tudi helikopterji helikopterskega servisa srbske entitete BiH Republike Srbske in Euforja.