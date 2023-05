Pred dnevi pogrešane osebe v Ljubljanici spet niso našli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 8. uri so potapljači Podvodne reševalne službe (PRS) znova preiskali območje reke Ljubljanice od mostu pri šoli na Vrhniki do Bevk v občini Vrhnika.

Iskali so pred dnevi pogrešano osebo, so sporočili s centra za zaščito in reševanje.

Osebe niso našli. Pri iskanju so sodelovali tudi gasilci PGD Stara Vrhnika.