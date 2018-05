V Barceloni za predsednika katalonske vlade izvolili Quima Torro

Katalonski parlament je na čelo katalonske regionalne vlade danes izvolil Quima Torra, ki ga je na ta položaj predlagal njegov odstavljeni predhodnik Carles Puigdemont. Skupna jima je goreča privrženost neodvisnosti španske pokrajine in Torra boj za ta cilj napoveduje tudi na položaju predsednika. Nasprotniki mu očitajo radikalna stališča in ga označujejo za Puigdemontovo lutko.

Quima Torro je za položaj predsednika katalonske regionalne vlade predlagal njegov odstavljeni predhodnik Carles Puigdemont. Foto: Reuters

Quim Torra je novinec v politiki, saj je vanjo vstopil šele decembra lani, ko je bil na listi Skupaj za Katalonijo izvoljen za poslanca. 55-letnik je sicer že vse zadnje desetletje izjemno dejaven na področju prizadevanj za odcepitev Katalonije od Španije.

Torra obljublja, da si bo prizadeval za neodvisnost Katalonije

Torra je v parlamentu osvojil potrebno navadno večino glasov, potem ko so se štirje poslanci levičarske stranke CUP vzdržali glasovanja. Novega predsednika je skupaj podprlo 66 poslancev stranke Skupaj za Katalonijo odstavljenega predsednika Carlesa Puigdemonta in leve stranke ERC. 65 poslancev je glasovalo proti.

V sobotnem prvem krogu glasovanja Torra ni bil uspešen, saj je za potrditev potreboval absolutno večino, ki pa je ni dobil. Poslanci CUP so nato napovedali, da se bodo danes vzdržali glasovanja in s tem omogočili njegovo izvolitev.

"Zgradili bomo katalonsko republiko," je povedal Torra v kratkem nagovoru po današnjem glasovanju. Obljubil je, da bo kljub prepovedi spoštoval rezultate referenduma, na katerem so Katalonci oktobra lani podprli neodvisnost španske regije, in se boril za neodvisno državo.

Somišljenike pozival, naj vztrajajo pri nasprotovanju Madridu

Torra je po dolgoletni karieri v švicarski zavarovalnici Winterthur leta 2008 z odpravnino ustanovil lastno založbo, v okviru katere se je posvetil zlasti oživljanju besedil katalonskih novinarjev iz časa španske državljanske vojne in Francove diktature.

Kmalu si je ustvaril ime v katalonskih novinarskih krogih in se pridružil več gibanjem za neodvisnost, vključno z glavnimi organizatorji velikih zborovanj v zadnjih letih. Do leta 2015 je oče treh otrok tudi vodil kulturni center v barcelonskem okrožju El Born, ki je postal znan po svojih prizadevanjih za odcepitev.

Marca je imel v regionalnem parlamentu goreč govor, v katerem je pozival somišljenike, naj še naprej vztrajajo pri nasprotovanju osrednji vladi v Madridu, češ da je boj za svobodo in neodvisnost Katalonije upravičen in časten. "Niti za hip ne pomislite, da bomo popustili pri branjenju pravice, legitimnosti in častnosti tega boja," je dejal.

Španski premier poziva k razumevanju in harmoniji

Kot je Torra obljubil pred prvim krogom glasovanja v soboto, si bo neutrudno prizadeval za neodvisnost Katalonije in vrnitev oblasti v roke Puigdemonta, ki je po njegovih besedah legitimni predsednik Katalonije. Tovrstna prepričanja bodo najverjetneje naletela na navdušenje med največjimi privrženci odcepitve Katalonije, medtem ko so regionalne opozicijske skupine kritične.

Vodja liberalne stranke Ciudadanos Ines Arrimadas je Torro v Barceloni že obtožila, da je zgolj Puigdemontova lutka, in menila, da zaradi radikalnih stališč nikoli ne bo predsednik vseh Kataloncev. Španski premier Mariano Rajoy je medtem v Madridu pozval k razumevanju in harmoniji, a posvaril, da ne bo toleriral kakršnegakoli kršenja španske zakonodaje ali ustave.

Kataloncem ne bo treba znova na volitve

Z današnjo izvolitvijo se je v Kataloniji končala skoraj petmesečna politična blokada. Regionalne volitve so namreč bile že decembra lani, razpisala pa jih je osrednja vlada v Madridu, ki je zaradi referenduma in razglasitve neodvisnosti 27. oktobra lani prevzela neposredno upravljanje pokrajine. Po večmesečnem prerekanju z Madridom se je Puigdemont minuli četrtek odpovedal vnovični kandidaturi in za položaj predlagal Torro.

Od decembra je bil to že peti poskus oblikovanja nove vlade, kar je bil pogoj za ukinitev nadzora španske vlade. Če katalonskemu parlamentu to ne bi uspelo do 22. maja, bi morali Katalonci znova na volitve.