V avtu zaprti petletnik umrl zaradi vročinskega udara

Petletnik iz Knina, ki ga je oče pozabil v avtomobilu, je umrl zaradi vročinskega udara, poroča Slobodna Dalmacija. Dečku so zaradi hipertermije najverjetneje odpovedali nekateri organi, saj se telo pri vročinskem udaru segreje tudi do 46 stopinj Celzija. Več podrobnosti iz obdukcijskega poročila v javnosti ni znanih. Tudi kdaj natanko je umrl deček, ki je bil v avtu zaprt od 7.50 do 15.15, še ni znano. Očeta umrlega dečka, najverjetneje ga bodo obtožili uboja iz malomarnosti, so po zaslišanju izpustili iz pridržanja.