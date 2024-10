V Avstriji zaradi groženj z bombami zaprli več železniških postaj

Zaradi groženj z bombami je avstrijska policija v zadnjih dneh za krajši čas zaprla železniške postaje v mestih Gradec, Celovec, Salzburg, Linz in St. Pölten. Vsem primerom je skupno, da policisti niso našli ničesar sumljivega, železniški promet pa so hitro obnovili. Policija je sprožila preiskavo groženj in ugotavlja morebitne povezave med njimi.