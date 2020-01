V Avstraliji nastal megapožar

Zaradi močnega vetra sta se v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales danes dva požara združila v ogromen "megapožar", ki je po površini štirikrat večji od ameriškega mesta New York. Ob trajajoči naravni katastrofi, ki je terjala že 26 življenj, poginila pa naj bi tudi milijarda živali, so se na ulicah mest spet zbrali protestniki, poroča STA

V Avstraliji gori več sto požarov v petih od šestih zveznih držav. Samo v Novem Južnem Walesu se borijo z več kot 130 požari, od tega jih 50 še nimajo pod nadzorom. Razmere otežujejo še vroče in suho vreme, ki je podkrepljeno z močnimi vetrovi, poroča STA.

Živo srebro se je povzpelo nad 40 stopinj Celzija

Ponekod v Južnem Novem Walesu in Viktoriji se je danes živo srebro povzpelo nad 40 stopinj Celzija, oblasti pa so predvsem pozorne zaradi megapožara, ki je nastal na območju. Preventivno so odredili evakuacijo za več območij na meji med zveznima državama, za številna druga območja pa so svetovali evakuacijo, še navaja STA.

Umrlo 26 ljudi in milijarda živali

Katastrofalni požari so po poročanju STA od začetka sezone terjali najmanj 26 življenj, uničili več kot 2000 domov in požgali okoli deset milijonov hektarjev površin - kar je več kot velikost Irske. Po oceni znanstvenikov z univerze v Sydneyju je v požarih poginila milijarda živali.

Več tisoč ljudi se je danes spet zbralo na shodih v Sydneyju in Melbournu, kjer so pozivali konservativno vlado, naj stori več v boju proti podnebnim spremembam in naj zmanjša izvoz premoga. "Spremenite politiko, ne podnebja," je pisalo na enem od plakatov.

Strokovnjaki že opozarjajo, da so zaradi katastrofe zabeležili izjemen porast širjenja dezinformacij, ko skušajo številni lažni avtomatizirani profili preusmeriti krivdo na požigalce in stran od podnebnih sprememb. Avstralski meteorološki urad je v četrtek opozoril, da je bilo lansko leto za državo najbolj vroče in suho, odkar zbirajo podatke. Po njihovem prepričanju je jasna povezava med gozdnimi požari ter lansko vročino in rekordno nizko ravnjo padavin.