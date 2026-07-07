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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
6.33

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Vrh Nata Vojna v Ukrajini Janez Janša Janez Janša Mark Rutte Obrambni izdatki Tone Kajzer Valentin Hajdinjak Donald Trump mlajši

Torek, 7. 7. 2026, 6.33

1 ura, 7 minut

V Ankari se začenja vrh Nata

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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vrh EU, Janez Janša | Slovenski premier Janez Janša je dejal, da mu bo zaradi neizpolnjene zaveze Slovenije glede proračunskih izdatkov za obrambo prvič neprijetno. | Foto Reuters

Slovenski premier Janez Janša je dejal, da mu bo zaradi neizpolnjene zaveze Slovenije glede proračunskih izdatkov za obrambo prvič neprijetno.

Foto: Reuters

V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh zveze Nato, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v Natu in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo.

Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo v Ankari predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Velika večina držav je lani za obrambo namenila dva odstotka BDP, kot so se dogovorile že pred leti. Niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov Nata v Bruslju povedal Rutte.

Janša: Zaradi neizpolnjene zaveze mi bo prvič neprijetno

Z besedami, da mu bo zaradi neizpolnjene zaveze Slovenije "prvič neprijetno" na vrhu, se je na to odzval premier Janša, ki ga bosta na vrhu spremljala zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ta je ob robu zasedanja obrambnih ministrov sicer dejal, da je cilj vlade proračunske izdatke za obrambo že do konca tega leta zvišati na dva odstotka.

Vrh Nata se bo drevi začel z večerjo voditeljev, ki se je bodo udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik Južne Koreje Lee Jae-myung.

Potekal bo v senci napetosti v odnosih med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se bo udeležil zasedanja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov.

Vrh Nata Vojna v Ukrajini Janez Janša Janez Janša Mark Rutte Obrambni izdatki Tone Kajzer Valentin Hajdinjak Donald Trump mlajši
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