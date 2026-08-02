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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
15.20

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migranti migrantska kriza Janez Janša Janez Janša

Nedelja, 2. 8. 2026, 15.20

1 ura, 11 minut

Število smrtnih žrtev po migrantski krizi v Ceuti naraslo na 72

Avtorji:
R. K., STA

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Ceuta | Množični naval migrantov v Ceuto je sprožil diplomatsko krizo med Španijo in evropskimi partnerji, ki so kritizirali Madrid zaradi njegove priseljenske politike. | Foto Reuters

Množični naval migrantov v Ceuto je sprožil diplomatsko krizo med Španijo in evropskimi partnerji, ki so kritizirali Madrid zaradi njegove priseljenske politike.

Foto: Reuters

Pri poskusu, da bi po morju dosegli špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, ki jo je v minulih dneh preplavilo več deset tisoč migrantov večinoma iz Maroka, je umrlo najmanj 72 ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti v Ceuti. Mnogi naj bi se utopili.

Po prihodu več deset tisoč migrantov v špansko eksklavo, ko so ljudje večinoma plavali okoli mejnega prehoda iz Maroka, so pri Ceuti našli še več trupel, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev povzpelo na 72, je danes novinarjem povedal predstavnik španskega notranjega ministrstva v Ceuti Miguel Angel Perez Triano. Pred tem so poročali o 67 smrtnih žrtvah.

Španska državna radiotelevizija RTVE je v petek ob sklicevanju na oblasti poročala, da se je večina smrtnih žrtev utopila med poskusom plavanja iz Maroka v eksklavo. Reševalne službe po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nadaljujejo iskanje morebitnih nadaljnjih trupel v morju.

Maroško združenje za človekove pravice (AMDH) je poročalo o "skoraj 130 žrtvah" in več deset pogrešanih. V soboto je pozvalo k neodvisni preiskavi vzrokov za ta množični prihod migrantov med maroškim mestom Fnideq in špansko eksklavo.

Na ulicah policija in vojska

Po uradnih ocenah je ta teden v Ceuto nezakonito vstopilo od 50.000 do 60.000 ljudi, večinoma mladih Maročanov. Španska vlada zatrjuje, da se je od takrat večina prišlekov prostovoljno vrnila v Maroko.

Po ulicah Ceute, kjer so se razmere medtem umirile, so danes patruljirali španski policisti in vojaki. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo sicer še opaziti majhne skupine migrantov, ki so se sprehajali naokoli.

Množični naval migrantov v Ceuto je sprožil diplomatsko krizo med Španijo in evropskimi partnerji, ki so kritizirali Madrid zaradi njegove priseljenske politike.

V torek se bodo v luči dogajanja v Ceuti na videokonferenci sešli notranji ministri držav članic EU, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v tej španski eksklavi. K srečanju o migracijski krizi je pozvala Španija, poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.

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