Uspelo jim je po 25 letih: ujeli enega najbolj iskanih ubežnikov na svetu

V Franciji so danes prijeli 84-letnega Feliciena Kabugo, enega zadnjih glavnih obtožencev za genocid v Ruandi leta 1994, v katerem so samo v stotih dneh skrajni Hutujci ubili okoli 800 tisoč Tutsijev in zmernih Hutujcev. Po četrt stoletja na begu naj bi mu zdaj sodili na mednarodnem sodišču.