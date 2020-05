Uspeh Špancev: po dveh mesecih manj kot 100 novih žrtev covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji so prvič po dveh mesecih zabeležili manj kot 100 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu, je danes sporočil premier Pedro Sanchez. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so dnevno zabeležili okoli 950 smrti.

Španija ostaja ena od najhuje prizadetih držav v pandemiji. Doslej je tam skupaj umrlo že 27.650 ljudi, potrdili pa so več kot 231.000 primerov okužbe.

Direktor Centra za zdravstvene krize Fernando Simon je danes ocenil, da so zelo blizu konca epidemije, a dodal, da tveganje drugega vala okužb ostaja zelo visoko, poroča STA.

Od 14. marca strogi ukrepi

V 47-milijonski državi so od 14. marca veljali strogi omejitveni ukrepi, ki so jih oblasti ob ugodnejših epidemioloških razmerah začele rahljati. V štirih fazah naj bi jih rahljali do konca junija.

Premier Sanchez je v soboto napovedal, da bo vlada zaprosila za okoli enomesečno podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije, dokler se ne bo končalo prehodno obdobje odpiranja države, poroča STA.

Izredne razmere bi se morale končati 24. maja, a jih želijo podaljšati do končne odprave omejitvenih ukrepov, tako da bi bilo to zadnje podaljšanje.