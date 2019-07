Đakovo: po socialni delavki umrla še druga žrtev napadalca

[EKSKLUZIVNO] HRT ima snimku pregleda u policiji osumnjičenika za ubojstvo iz #Đakovo Snimku pogledajte na https://t.co/XWZeDnzdwi pic.twitter.com/AxyOaDUiaw — HRT vijesti (@hrtvijesti) July 10, 2019

Kljub intenzivnemu zdravljenju je 35-letnik danes umrl za posledicami poškodb, so sporočili iz kliničnega centra v Osijeku. Bil je huje ranjen, saj ga je napadalec ustrelil v glavo. Storilec, 61-letni Andrija Drežnjak, je po napadu pobegnil, a so ga policisti nekaj ur po zločinu prijeli nedaleč od Đakova.

Osumljenec poskušal pobegniti v BiH

Ko so ga prijeli, so mu ob pištoli zasegli tudi potni list in približno deset tisoč kun oziroma 1.350 evrov gotovine. Nameraval naj bi namreč pobegniti v BiH, saj ima poleg hrvaškega tudi bosansko-hercegovski potni list. Hrvaški mediji so poročali, da se je osumljenec pred časom zdravil v psihiatrični ustanovi in da gre za agresivno osebo, ki je pogosto pod vplivom alkohola.

Po umoru socialne delavke so v Đakovu začasno odstavili šefa policije in pristojnega policista, ki jima očitajo napake in hude kršitve službene dolžnosti. Postopek so sprožili še proti dvema policistoma. Umorjena naj bi namreč dva meseca pred napadom uradno opozorila policijo, da se osumljeni za umor vede vse bolj nasilno in da si namerava kupiti pištolo.

Drežnjak je v center za socialno delo v Đakovu prihajal kot uporabnik storitev, bil je tudi redni prejemnik denarne pomoči. Umorjena socialna delavka je več let skrbela za 61-letnika, pravnik pa naj bi mu pomagal pri reševanju nepremičninskih sporov. Motiv za uporabnikovo streljanje na zaposlene v centru za socialno delo za zdaj še ni znan.