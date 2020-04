Umrla ženska, ki je razkrila Clintonov škandal

Monica Lewinsky je bila stara 22 let, ko je leta 1995 delala kot pripravnica v Beli hiši, kjer se je zaljubila v predsednika Billa Clintona in mu krajšala dolgočasne dneve, ko so republikanci zaprli vlado, z oralnimi spolnimi uslugami. Aprila 1996 se je zaposlila v Pentagonu, kjer je spoznala ločeno mamo dveh otrok Lindo Tripp, s katero sta se spoprijateljili, poroča STA.

Monica Lewinsky in Bill Clinton Foto: Getty Images

Lewinskyjeva je "prijateljici" zaupala, kaj je počela s Clintonom, ta pa je to takoj povedala naprej odvetnikom Paule Jones, ki je tožila Clintona zaradi spolnega nadlegovanja. Ti so mu potem na zaslišanju nastavili past, ko so ga vprašali o razmerju z Lewinskyjevo, ki ga je Clinton pod prisego zanikal.

Iz tabora Jonesove je šla informacija do posebnega tožilca Kena Starra, ki je najel Trippovo, da je na skrivaj snemala pogovore z Lewinskyjevo. Tako so prišli do informacije, da obstaja modra obleka s sledovi predsedniške sperme, in Clinton je čez noč nehal zanikati razmerje in prešel v opravičevanje in kesanje.

Prejela 600 tisoč dolarjev odškodnine

Republikanci v predstavniškem domu so vseeno sprožili ustavno obtožbo, ker je lagal pod prisego, ko je zanikal spolno razmerje. Prijateljstva med Trippovo in Lewinskyjevo je bilo seveda konec, Trippova pa je postala junakinja Clintonovih nasprotnikov. Januarja leta 2001 so jo odpustili in je ostala brez sto tisoč dolarjev plače na leto, vendar je imela dobre zveze med konservativnimi politiki in vložila tožbo. Pentagon je privolil v poravnavo in ji plačal skoraj 600 tisoč dolarjev odškodnine, poroča STA.

Čeprav ji je Trippova tako rekoč uničila življenje, ji je Lewinskyjeva izrazila iskrene želje za hitro okrevanje, ko je izvedela, da je hudo bolna. Pred leti je imela raka na prsih, v sredo pa se ji je zdravje poslabšalo zaradi raka na trebušni slinavki. "Ne glede na preteklost upam, da bo hitro okrevala, saj si ne moremo predstavljati, kako mora biti to hudo za njeno družino," je tvitnila Lewinskyjeva.