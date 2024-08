Ruski predsednik Vladimir Putin je po vdoru ukrajinskih sil v rusko obmejno regijo Kursk danes obtožil Kijev "obsežne provokacije". Spopadi na območju se nadaljujejo drugi dan, so sporočili v Moskvi in zatrdili, da so ruske sile uspele preprečiti nadaljnje napredovanje "sovražnikovih sil".

Putin je dan po ukrajinskih napadih na regijo Kursk danes dejal, da je "kijevski režim izvedel še eno obsežno provokacijo". Pri tem "nediskriminatorno strelja iz različnih vrst orožja, tudi z raketami, na civilne zgradbe, stanovanjske hiše in reševalna vozila", je dejal predsednik na seji vlade, ki jo je na Telegramu delno prenašal Kremelj.

Putin je še pojasnil, da se bo na srečanju z ministrstvom za obrambo, generalštabom ruskih oboroženih sil in rusko obveščevalno službo FSB v kratkem podrobneje seznanil z razmerami na območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko Moskva trdi, da je situacija pod nadzorom, je več ruskih vojaških blogerjev poročalo o napredovanju ukrajinskih sil globoko na ozemlje regije Kursk. Glede na poročila naj bi bilo pod nadzorom ukrajinskih sil do enajst krajev. Različni blogerji ocenjujejo število ukrajinskih sil na med 900 in 2.000 mož.



Ukrajina odgovornosti za vdor na rusko ozemlje, najresnejši v zadnjih mesecih, ni prevzela. Je pa varnostni vir v Ukrajini za AFP povedal, da je Kijev v torek nad regijo Kursk z dronom sestrelil ruski helikopter.

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je kasneje na srečanju s Putinom dejal, da je v oboroženem vdoru v Kursk sodelovalo "do tisoč" ukrajinskih vojakov, pri čemer je bilo "napredovanje sovražnika globoko na rusko ozemlje ustavljeno z zračnimi in topniškimi napadi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadli so tudi z raketami in droni. Foto: Reuters

Ukrajinske sile vdrle v Kursk

Ukrajinske sile so v torek vdrle v rusko obmejno regijo Kursk, pri čemer so ubili pet ljudi, še 28 je bilo ranjenih, so danes sporočile ruske oblasti. Kursk ter regiji Belgorod in Voronež so bili ponoči tudi tarče ukrajinskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri vdoru v Kursk je po navedbah Moskve sodelovalo približno 300 vojakov, 11 tankov in več kot 20 oklepnih vozil. Med spopadi naj bi sestrelili ruski bojni helikopter ka-52, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je medtem v odziv na vdor tja napotila dodatne vojake, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Foto: Reuters

Ukrajinska vojska je sicer že večkrat za kratek čas vdrla v obmejne ruske regije, pri tem sta pogosto sodelovali dve protikremeljski oboroženi skupini, Legija Svoboda Rusiji in Ruski prostovoljski korpus.

Ukrajina je ponoči Kursk napadla tudi z raketami in droni. Zračna obramba je nad regijo sestrelila dve raketi in tri letalnike, je danes na Telegramu zapisal vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksej Smirnov.

Tarča ukrajinskih napadov sta bili tudi regiji Voronež in Belgorod, od koder lokalne oblasti poročajo o škodi. Foto: Reuters

Obrambno ministrstvo v Moskvi je pred tem danes sporočilo, da je ruska vojska preprečila prodor ukrajinskih sil v regijo Kursk, ki se je začel v torek zjutraj. Ukrajinska stran naj bi izgubila 260 vojakov in 50 oklepnih vozil. Teh trditev po poročanju AFP ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Po navedbah obrambnega ministrstva spopadi še potekajo, na obmejno območje pa so bili napoteni dodatni vojaki in pripadniki FSB, ki so zadolženi za varovanje meje.

Od začetka napadov je bilo po podatkih ruskih oblasti ubitih najmanj pet ljudi, 24 pa ranjenih, med njimi tudi otroci. Z obmejnega območja so evakuirali na tisoče ljudi in odpovedali vsa množična zborovanja.

Preiskovalni odbor v Moskvi, najvišji ruski organ pregona, je medtem sprožil kazenski postopek zaradi terorističnega napada na rusko ozemlje, kot je uradno navedel.

Ukrajina odredila evakuacijo

Ukrajina je sicer danes napovedala obvezno evakuacijo ljudi na obmejnih območjih blizu ruskega Kurska. Kot je dejal guverner regije Sumi Volodimir Artjuh, je ukazal evakuacijo 23 naselij, ukrep pa velja za približno 6000 ljudi, med njimi 425 otrok, poroča AFP.

Tarča ukrajinskih napadov z raketami in droni sta bili ponoči tudi regiji Voronež in Belgorod, od koder lokalne oblasti poročajo o škodi.