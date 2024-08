Zelenski: Prva bojna letala F-16 so v Ukrajini in že v akciji

"Zdaj je to realnost, realnost na našem nebu. Letala F-16 so v Ukrajini," je v letalskem oporišču izjavil Zelenski, ki ni razkril števila letal, ki jih je prejel Kijev. Dejal je le, da jih ni dovolj in da čakajo na dodatne dobave.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni razkril, koliko ukrajinskih pilotov se je na Zahodu usposobilo za upravljanje in vzdrževanje teh letal. Povedal ni niti, kdaj so letala prispela v Ukrajino in katere zahodne države so jih poslale.

"Pozitivno je, da pričakujemo dodatna letala F-16" in da se "veliko naših fantov usposablja", je še dejal Zelenski in povedal, da so ukrajinski piloti z njimi že začeli leteti na operacijah v Ukrajini, poroča agencija Reuters.

Novinarji AFP so med slovesnostjo opazili vsaj dve letali F-16, ki sta leteli nad prizoriščem. Na tleh za Zelenskim pa sta bili še dve sivi letali, podobni F-16, ki sta bili delno pokriti z maskirno mrežo, na njunih repih pa je bil ukrajinski grb.

Da je Ukrajina prejela prva letala F-16, je že v četrtek poročala agencija Bloomberg, ki je navedla neimenovanega ameriškega predstavnika. Takrat tega uradno ni potrdil nihče.

Ukrajina že od začetka ruske invazije na Ukrajino prosi zahodne zaveznice za bojna letala F-16 ameriške izdelave v upanju, da ji bodo zagotovila boljšo zaščito pred ruskim bombardiranjem. Sedaj ima namreč šibko floto zastarelih letal MiG-29 iz sovjetskega obdobja in reaktivnih letal suhoj, za katera med drugim tudi težko dobi rezervne dele. Letala F-16 pa se že desetletja ponašajo s svojo natančnostjo, hitrostjo in dosegom.

Ameriški predsednik Joe Biden je avgusta lani zavezniškim državam dal zeleno luč za dobavo v ZDA izdelanih letal Ukrajini. Več članic Nata jih je obljubilo Ukrajini, medtem ko zanje urijo ukrajinske pilote.

Maja je sicer v pogovoru za AFP povedal, da potrebujejo okoli 130 letal F-16, da bi lahko parirali ruskim zračnim silam. Zaveznice pa so Kijevu obljubile manj kot sto teh letal, ki jih bodo večino verjetno dostavile v nekaj letih in po obsežnem usposabljanju ukrajinskih pilotov.

Moskva je sicer že napovedala, da bo vsa letala F-16 sestrelila in ocenila, da ne bodo imela vpliva na dogajanje na bojišču.