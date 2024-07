Zelenski je ob obisku v Harkovu na severu Ukrajine dejal, da je tamkajšnja fronta ena od zahtevnejših, in zbranim vojakom povedal, da "celotna država računa nanje". Ukrajinska vojska naj bi na fronti v regiji Harkov v preteklih dneh prestregla šest ruskih napadov.

Harkov je drugo največje ukrajinsko mesto, ki je od meje z Rusijo oddaljeno le nekaj deset kilometrov in je že od začetka vojne stalno tarča napadov ruskih sil.

Rusi zajeli še eno vas

Rusko obrambno ministrstvo je po navedbah AFP medtem sporočilo, da je ruska vojska zajela vas Vovče na vzhodu Ukrajine, 16 kilometrov od mesta Avdijivka, ki ga je Rusija zajela letos februarja.

Ruska nacionalna garda je ob tem v regijah Herson in Zaporožje na jugu Ukrajine aretirala 25 ljudi. "Štirje so bili vpleteni v vohunjenje in pridobivanje informacij o dejavnostih ruske vojske in ministrstva za notranje zadeve, ki so jih posredovali ukrajinski vojski, osem pa je osumljenih izdaje," so sporočile ruske oblasti.