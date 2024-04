"Kakšno je stanje zdaj? Oseba, ki ustreza starosti za vpoklic v vojsko, je odšla v tujino, pokazala svoji državi, da ji ni mar za njeno preživetje, nato pa pride in želi od te države prejemati storitve. To ne deluje tako. Naša država je v vojni," je danes na omrežju X zapisal Dmitro Kuleba. Prepričan je, da je v luči ruske agresije prednostna naloga zaščita Ukrajine pred uničenjem.

"Bivanje v tujini državljana ne odvezuje od njegovih dolžnosti do domovine. Zato sem včeraj sprejel ukrepe za ponovno vzpostavitev poštenega odnosa do moških, ki so dopolnili starost za vpoklic, v Ukrajini in tujini," je povedal, ne da bi navedel podrobnosti. Dodal je le, da bo zunanje ministrstvo kmalu podalo pojasnila glede postopka pridobivanja konzularnih storitev.

Starostna meja za vpoklic je 25 let

Ukrajina je ta mesec sprejela zakonodajo, ki je med drugim zaostrila kazni za tiste, ki se izmikajo vpoklicu, in znižala starostno mejo za vpoklic vojakov s 27 na 25 let, da bi olajšala mobilizacijo novih vojakov, ki jih ukrajinske sile po več kot dveh letih vojne z Rusijo nujno potrebujejo.

Številni ukrajinski mediji so medtem danes objavili dokument, v katerem je navedeno, da zunanje ministrstvo ukinja konzularne storitve za vse ukrajinske moške, stare od 18 do 60 let.

V dokumentu, ki ga je podpisal namestnik zunanjega ministra Andrij Sibiga, piše tudi, da bodo predstavništva moškim v tujini izdajala le dokumente, ki jim omogočajo vrnitev v Ukrajino, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

London bo Kijevu namenil dodatne pol milijarde funtov vojaške pomoči



Britanski premier Rishi Sunak je danes prispel v Varšavo na pogovore s poljskim premierjem Donaldom Tuskom in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom o Ukrajini in širši evropski varnosti. Po navedbah Downing Streeta bo med obiskom na Poljskem napovedal dodatno pomoč Ukrajini v vrednosti 500 milijonov funtov (580 milijonov evrov).



"Obramba Ukrajine pred brutalnimi ambicijami Rusije je ključnega pomena za našo varnost in za vso Evropo," je pred potovanjem dejal Sunak. Posvaril je, da se ruski predsednik Vladimir Putin v primeru uspeha v Ukrajini ne bo ustavil na meji s Poljsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Na poti na Poljsko pa je po poročanju britanskih medijev pozval evropske države k večji podpori Ukrajini. Po njegovih besedah je pomembno, da Evropejci vlagajo v lastno varnost. Poudaril je še, da je bilo Združeno kraljestvo prva država, ki je Ukrajini dobavila bojne tanke in manevrirne rakete daljšega dosega ter prva usposabljala ukrajinske vojake in pilote.



Po besedah tiskovnega predstavnika Downing Streeta je Sunak danes po telefonu govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, da bi mu zagotovil trdno podporo Združenega kraljestva pri obrambi Ukrajine.



Ob tem je potrdil, da bo London Kijevu namenil dodatno pomoč v vrednosti 500 milijonov funtov, ki bo vključevala več kot 1600 raket, tudi raket zračne obrambe ter dodatne vodene rakete dolgega dosega. Sunak naj bi obljubil še več kot 400 vojaških vozil, vključno z oklepnimi, ter skoraj štiri milijone kosov streliva. To bo doslej največji paket britanske vojaške podpore Ukrajini.



Sunak je na obisku na Poljskem v času, ko Ukrajina prosi zaveznike, naj ji za vojno proti Rusiji zagotovijo več streliva in zračne obrambe. Zahodne države so tudi pod pritiskom, da zaradi ruskih groženj povečajo izdatke za lastno obrambo.



Ameriški kongres je minuli konec tedna z večmesečno zamudo potrdil 61 milijard dolarjev vojaške pomoči Ukrajini. Nemčija pa je v zadnjih dneh sporočila, da bo Ukrajini poslala dodaten sistem zračne obrambe Patriot. Stoltenberg je prejšnji izrazil pričakovanje, da bo več članic Nata kmalu napovedalo, da bodo zagotovile novo zračno obrambo za Ukrajino.



Sunak bo iz Poljske odpotoval v Nemčijo, kjer naj bi se v sredo v Berlinu sešel s kanclerjem Olafom Scholzem.

Novi napadi v regiji Herson

V Ukrajini medtem poročajo o novih ruskih napadih. Ruske sile so ponoči obstreljevale 17 naselij v regiji Herson, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, še šest pa je bilo ranjenih, je sporočil guverner regije Oleksandr Prokudin. Poškodovanih je bilo osem večnadstropnih stavb in 26 hiš, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V ruskem napadu z droni na mesto Odesa pa je bilo ponoči po navedbah lokalnih oblasti ranjenih devet ljudi. "Štirje od njih so otroci, stari 12 in devet let, ter dva dojenčka, stara manj kot eno leto," je na Telegramu zapisal guverner regije Oleg Kiper. Poškodovanih je bilo več objektov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.