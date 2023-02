Ukrajina: ruska mornarica je podvojila število ladij v Črnem morju #vŽivo

Glavni poudarki dneva:



7.32 Ukrajina: Ruska mornarica je podvojila število ladij v Črnem morju

6.00 Članice EU z dogovorom o desetem svežnju sankcij proti Rusiji

7.32 Ukrajina: Rusija je podvojila število ladij v Črnem morju

Ukrajina je opozorila, da bi se Rusija lahko pripravljala na nove napade, potem ko je v petek podvojila število aktivnih ladij v Črnem morju.

Ruska mornarica je redno izstreljevala rakete iz svoje črnomorske flote kot del prizadevanj Moskve za ciljanje kritične infrastrukture in objektov za proizvodnjo električne energije v Ukrajini. Foto: Reuters

"V Črnem morju se je flota vojaških ladij v primerjavi z današnjim jutrom podvojila − zdaj je osem tam ladij. Glede na aktivnost sovražnega letalstva določene vrste to lahko pomeni, da pripravljajo raketni napad, kot tudi napade z brezpilotnimi letali," je sporočila ukrajinska vlada.

Ena od ladij je fregata, oborožena z osmimi raketami vrste kalibr, so še navedli. Minulo soboto je Ukrajina sporočila, da je Rusija iz Črnega morja izstrelila štiri rakete vrste kalibr, od katerih sta bili dve sestreljeni.

Ruska črnomorska flota se nahaja na polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Moskva. Foto: Reuters

6.00 Članice EU z dogovorom o desetem svežnju sankcij proti Rusiji

Države članice EU so ob prvi obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino dosegle dogovor o desetem svežnju sankcij proti Rusiji, so na Twitterju sporočili s švedskega predsedstva Svetu EU. Med drugim vključuje strožje omejitve za izvoz blaga za dvojno rabo in tehnologije.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

"Mineva eno leto od ruske brutalne in nezakonite invazije na Ukrajino. Danes je EU potrdila deseti paket sankcij," so zapisali.

Paket po njihovih navedbah vključuje strožje omejitve za izvoz blaga, ki ga je mogoče uporabiti tako v civilne kot vojaške namene, in tehnologije.

V novem svežnju so tudi ukrepi proti novim posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo vojno, širijo propagando ali dobavljajo drone, ki jih Rusija uporablja v vojni. Določeni ukrepi so poleg tega namenjeni boju proti ruskim dezinformacijam.

Države članice bodo morale deseti paket ukrepov proti Moskvi, ki ga je Evropska komisija predlagala pretekli teden, uradno potrditi v pisnem postopku.

"Članice EU so sprejele najstrožje in najobsežnejše sankcije, da bi pomagale Ukrajini zmagati vojno. EU enotno stoji ob strani Ukrajini in njenim prebivalcem. Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba," so še na Twitterju zapisali pri švedskem predsedstvu.

Evropska unija je tako od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že deset svežnjev ukrepov, o prvem so se članice dogovorile že 23. februarja lani, torej dan pred invazijo. Med ključnimi ukrepi je embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je Unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države.

Ukrepi iz prejšnjih devetih svežnjev vključujejo še prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift. Poleg tega je EU sankcije uvedla proti številnim posameznikom, vključno z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in pravnim osebam.