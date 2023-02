Na Kongresnem trgu shod v podporo Ukrajini #foto

Ob obletnici vojne v Ukrajini sta ukrajinska skupnost in in ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani na Kongresnem trgu organizirala shod v podporo Ukrajini. Posvetili so ga ljudem, ki so zaradi ruske agresije izgubili življenje, in se hkrati zahvalili Sloveniji, ki Ukrajini vseskozi od začetka vojne zagotavlja podporo in pomoč.