Ukrajina: Rusija zajela 34 otrok iz regije Herson #vŽivo

Otroci naj bi se vrnili že ta konec tedna, a so kasneje Rusi njihov čas bivanja v Anapu podaljšali še za teden dni. Foto: Reuters

256. dan vojne v Ukrajini. Rusija je po poročanju guvernerja regije Herson Jaroslava Januševiča, ki se nanaša na vire Valentina Holovata, načelnika vojne uprave Mirne, zajela 34 otrok iz vasi Preobrazenka v Mirni in jih odpeljala v rusko mesto Anapo.

V Bahmutu, ki leži v doneški regiji, že več tednov potekajo hudi spopadi, in je eden redkih krajev, kjer so ruske sile zabeležile uspeh. Mesto je zaradi spopadov uničeno in neprimerno za bivanje.

Rusija je po poročanju guvernerja regije Herson Jaroslava Januševiča, ki se nanaša na vire Valentina Holovata, načelnika vojne uprave Mirne, zajela 34 otrok iz vasi Preobrazenka v Mirni in jih odpeljala v rusko Anapo, ki leži ob Črnem morju.

"Staršem so obljubili, da bodo njihove otroke vrnili do konca tega tedna, a je bil kasneje čas bivanja ponovno podaljšan za teden dni," je dejal Januševič v objavi na Telegramu.