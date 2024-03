Ukrajina napadla več kot tisoč kilometrov oddaljeno rusko skladišče goriva #vŽivo

V Orjolu, ki leži okoli 160 kilometrov od meje z Ukrajino, je dron trčil v tamkajšnje skladišče goriva in zanetil požar, je prek omrežja Telegram sporočil guverner istoimenske regije Andrej Kličkov. Dodal je, da si reševalne službe prizadevajo zajeziti ogenj in da ranjenih ni bilo.

V Kstovu, približno 450 kilometrov vzhodno od Moskve in streljaj od Nižnega Novgoroda, si gasilci prav tako prizadevajo omejiti požar, ki je v rafineriji nafte izbruhnil po napadu brezpilotnega letalnika, je sporočil guverner regije Nižni Novgorod Gleb Nikitin. Dodal je, da po prvih podatkih žrtev ni.

