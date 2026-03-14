Sobota, 14. 3. 2026, 15.22

Ujeli izjemno strupeno ribo, katere zaužitje je lahko usodno

Srebrnoproga napihovalka | Srebrnoproga napihovalka ima močno čeljust z zelo ostrimi zobmi, zato lahko njen ugriz povzroči resne poškodbe. | Foto Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

Srebrnoproga napihovalka ima močno čeljust z zelo ostrimi zobmi, zato lahko njen ugriz povzroči resne poškodbe.

V Jadranskem morju so ribiči ponovno ujeli strupeno in invazivno srebrnoprogo napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Najnovejši primerek so ujeli v bližini Splita, pred dnevi pa tudi v južnem Jadranu. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za izjemno nevarno vrsto, katere zaužitje je lahko usodno, zato ribiče in državljane pozivajo k previdnosti.

Srebrnoproga napihovalka vsebuje tetrodotoksin, zelo močan strup, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave, v nekaterih primerih pa celo smrt. Če se ujame omenjeno ribo, strokovnjaki priporočajo, da se z njo ravna previdno in se izogiba neposrednemu stiku, saj ima tudi močno čeljust z zelo ostrimi zobmi, zato lahko njen ugriz povzroči resne poškodbe. Čeprav je v Jadranu še vedno razmeroma redka, strokovnjaki domnevajo, da bi se njena številčnost v prihodnje lahko povečala.

Poleg nje je vse bolj prisotna tudi ognjena riba (Pterois miles), invazivna vrsta, ki je prisotna predvsem v južnem in srednjem Jadranu. 

Širjenje takšnih vrst je del širšega procesa, ki ga znanstveniki imenujejo tropikalizacija morja oziroma postopno spreminjanje sestave morskih vrst zaradi prihoda organizmov iz toplejših morij. Strokovnjaki zato državljane in ribiče pozivajo, naj prijavijo vsak ulov, saj je spremljanje pojavljanja pomembno za razumevanje sprememb v Jadranu, poroča hrvaški portal Index.

