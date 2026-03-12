Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
12. 3. 2026,
15.39

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Oče in sin naletela na pet modrasov: "Mislim, da bi morala zbežati." "Ostani miren." #video

Radovan Vučković iz Gorskega kotarja se je v teh dneh s sinom sprehajal po bližnjem gozdu. Na sprehodu sta na razmeroma majhnem prostoru naletela na pet modrasov, ki so se že prebudili iz zimskega spanja. Vučković je modrase posnel, ob tem pa sinu razlagal, da so to lepa bitja in jih je treba spoštovati.

Radovan Vučković se ob prizoru, na katerega sta naletela s sinom, ni niti najmanj prestrašil, ampak mu je mirno razložil, kaj vidita, kako se je treba obnašati v njihovi bližini, in dodal, da jih je treba spoštljivo opazovati.

Sin: Mislim, da bi morala pobegniti. Oče: Ostani miren. 

V nekem trenutku je deček očeta vprašal, ali naj pobegneta, nakar mu oče reče, naj ostane miren in da ni razloga za beg. "Samo glej pod noge in glej, kje hodiš," mu je dejal. Pojasni mu, da so to čudovita bitja, in malčku pokaže, koliko jih je trenutno na zelo majhnem območju. Naštela sta jih pet. 

"Ne, sploh se jih ne bojim. Opazujem jih po že približno 20 let. Vedno so bili na teh skalnatih območjih," je za Jutarnji list povedal Radovan.

Na modrase morajo biti pozorni tudi nabiralci divjih špargljev, katerih sezona je od konca marca do konca maja. Prav na območjih, kjer raste ta priljubljena rastlina, se modrasi še posebej radi sončijo. 
