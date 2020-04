Zapletena uganka, ki je znanstveniki še niso uspeli razvozlati

Študija, ki so jo izvedli kitajski znanstveniki v mestu Wuhan, kaže na to, da se lahko novi koronavirus zadržuje v ozračju prenatrpanih prostorov ali prostorov, ki nimajo zagotovljenega dobrega sistema prezračevanja, piše spletna stran Bloomberg.

Ni dokazano, da bi se virus prenašal po zraku

Za zdaj sicer velja prepričanje, da se novi koronavirus, imenovan tudi sars-cov-2, prenaša kapljično. Še naprej pa ostaja predmet strokovne razprave možnost, ali bi se lahko virus prenašal tudi po zraku.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer v preteklosti objavila rezultate študije, v kateri je bilo zajetih 75 tisoč primerov okužb iz Kitajske. V njej niso ugotovili, da bi se virus prenašal po ozračju.

Pri dihanju, govorjenju, kašljanju in kihanju proizvajamo dve vrsti kapljic. Foto: Getty Images

Sicer pa ljudje v svojih vsakodnevnih aktivnostih proizvajamo dve vrsti kapljic - tekoče in aerosolne. Obe vrsti nastaneta z dihanjem, kašljanjem, kihanjem ali govorjenjem. Večje tekoče kapljice se, preden izhlapijo, spustijo na tla oziroma druge površine in lahko postanejo vir okužb za tiste, ki pridejo v stik z onesnaženimi površinami, ni pa še jasno, kako pomembna je ta pot prenosa. Aerosolni delci pa so v primerjavi s kapljičnimi lažji, v ozračju lahko ostanejo tudi po več ur.

Da bi dognali, ali lahko tudi aerosolni delci predstavljajo vir okužb, so kitajski strokovnjaki pod vodstvom znanstvenika na Wuhanski univerzi Ke Lana na območjih dveh wuhanskih bolnišnic, kjer so se zdravili okuženi z novim koronavirusom, postavili tako imenovane aerosolne pasti.

Največ aerosolnih delcev v prostorih, kjer zdravstveno osebje menja zaščitno opremo

Kot navajajo v študiji, so manjšo količino aerosolnih delcev zaznali v supermarketih in stanovanjskih stavbah. Večjo vsebnost aerosolov je bilo odkritih v sanitarnih prostorih in prostorih, kjer je pretočnost množice ljudi večja, kot so na primer bolnišnični oddelki.

Posebno velike koncentracije delcev pa so znanstveniki zaznali v bolnišničnih prostorih, kjer medicinsko osebje menja zaščitno opremo, kar pomeni, da so se virusni delci z mask, rokavic in kombinezonov prenesli naprej v ozračje.

Največ aerosolnih delcev novega koronavirusa so znanstveniki zaznali v prostorih, kjer se menja zaščitna oprema. Foto: Getty Images

Čeprav še vedno ostaja odprto glavno vprašanje, ali se lahko novi koronavirus prenaša po zraku, pa ugotovitve omenjene raziskave kažejo na pomembnost rednega prezračevanja zaprtih prostorov, ustrezne higienske oskrbe sanitarij in izogibanje preveliki množici, še piše Bloomberg.