Turist v prtljagi tihotapil omamljenega orangutana #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na indonezijskem otoku Bali so prijeli ruskega turista, ki je skušal v svoji prtljagi iz države pretihotapiti mladega orangutana.

Pretekli konec tedna so na letališču na Baliju aretirali 27-letnega ruskega turista Andreja Žestkova. Ob pregledu z rentgenom so namreč odkrili, da je v njegovi prtljagi skrit omamljen mlad orangutan, poroča tiskovna agencija AP.

Poglejte posnetke:

Ob dveletnem orangutanu so v Rusovi prtljagi odkrili tudi več kuščarjev, ki so bili prav tako živi, našli so pa tudi protialergijske tablete, s katerimi je Žestkov omamil orangutana.

Rus je policistom povedal, da je tablete zmešal z mlekom, ki ga je orangutan popil, nato pa omedlel. Računal je, da bo žival omamljena ves čas poleta do Seula v Južni Koreji, kjer naj bi jo ob prestopu na drugo letalo znova omamil.