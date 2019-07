Turčija po smrti svojega diplomata napadla Kurdistan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredinem napadu na uslužbence turškega konzulata v Erbilu na severu Iraka so umrli turški vicekonzul in dva iraška uslužbenca konzulata. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče. Poznavalci razmer v Iraku napad pripisujejo prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK), ki jo ima Ankara za teroristično organizacijo. V PKK so odgovornost za napad zavrnili.

"Po zlem napadu v Erbilu smo sprožili čim bolj celovito letalsko operacijo na Kandil in zadali težek udarec teroristični organizaciji," je o četrtkovem letalskem napadu Turčije na iraški Kurdistan povedal turški obrambni minister Hulusi Akar. Uničena so bila skladišča orožja, namestitvene zmogljivosti in zaklonišča teroristov, je dodal turški minister.

Za napadom je stal 27-letni Kurd iz Turčije

"Naš boj proti nasilju se bo nadaljeval z okrepljeno odločnostjo, dokler ne bo nevtraliziran zadnji terorist in bo kri naših mučenikov maščevana," je poudaril Akar. Turčija na severu Iraka od maja izvaja kopensko in letalsko ofenzivo proti oporiščem PKK. Ta mesec je PKK sporočil, da je bil v turških napadih ubit eden od njihovih vodij.

Kurdske oblasti v Iraku so danes sporočile, da je za napad osumljen Kurd iz Turčije, gre za 27-letnega Mazlouma Daga. Protiteroristična enota v Erbilu je za njim objavila tiralico in pozvala prebivalce, naj jim posredujejo informacije o osumljencu. Turška tiskovna agencija Anadolu je poročala, da gre za brata Dersima Daga, člana turške prokurdske Ljudske demokratične stranke (HDP). Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan drugo največjo opozicijsko stranko v državi sicer pogosto obtožuje, da je povezana s PKK.