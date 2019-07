Na severu Iraka ubita uslužbenca turškega konzulata

Po navedbah lastnika restavracije, kjer je prišlo do streljanja, je bil v napadu v Erbilu na severu Iraka huje ranjen še tretji uslužbenec turškega konzulata. "Napadalec je vstopil v restavracijo in se napotil do mize, kjer je sedela trojica. Izvlekel je dve pištoli in začel streljati nanje. Nato je napadalec pobegnil," je dogodek opisal lastnik restavracije.

Turčija napovedala povračilne ukrepe

Turško zunanje ministrstvo je v sporočilu za javnost potrdilo, da je zaposleni na turškem konzulatu umrl "kot mučenik v ostudnem napadu" zunaj konzulata v Erbilu. Tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibrahim Kalin je na Twitterju objavil, da bodo tisti, ki so zagrešili zahrbten napad, deležni ustreznega odgovora.

Do napada s strelnim orožjem je prišlo v restavraciji. Foto: Reuters

Turška vojaška letala sicer redno bombardirajo položaje prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK) na severu Iraka. Poleg tega je turško obrambno ministrstvo v soboto sporočilo, da so razširili vojaško ofenzivo na severu Iraka, ki se je začela maja.

PKK, ki se je v preteklosti dolga leta bojevala za samostojno kurdsko državo, zdaj pa si prizadeva za enake pravice in kurdsko avtonomijo v Turčiji, v ZDA, EU in Turčiji velja za teroristično organizacijo.