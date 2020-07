Tunizijec odkril starodavno skrivnost

Tunizijec Mohamed Ghassen Nouira je odkril dele lokalne skrivnosti, povezane s starodavnimi cesarji – kako iz črevesja morskih polžev narediti drago in redko vijoličasto barvo. Ta je bila simbol moči in prestiža, tradicionalno namenjena kraljevim ter cesarskim oblekam. Barvilo stane tudi do 3400 evrov na gram.

Mohamed Ghassen Nouira, ki vodi svetovalno podjetje, je najprej drobil celotne lupine teh morskih mehkužcev, s pomočjo katerih se proizvede dragocena barva. Želja, da bi izdelal barvilo, je v njem vzniknila leta 2007, ko je na tunizijski plaži našel lupino, ki je izpuščala vijoličastordečo barvo. "Pomagali in spodbujali so me strokovnjaki za barvila, arheologijo, zgodovino in kemijo, a nihče ni poznal postopka," je dejal Nouira, piše STA.

A Tunisian man has pieced together bits of a local secret linked to ancient emperors: how to make a prized purple dye using the guts of a sea snail, a secret guarded so closely that it disappeared hundreds of years ago https://t.co/lQ630dmXSL pic.twitter.com/oDcTAYVSTP — AFP news agency (@AFP) July 26, 2020

Leta eksperimentiranja obrodila sadove

Po letih eksperimentiranja zdaj uporablja kladivo in majhen kamnit terilnik, s katerima previdno odpre koničaste lupine morskih polžev. Naslednji korak je že stoletja varovana skrivnost. Izdelava barve je bila po besedah Alija Drina iz tunizijskega nacionalnega inštituta za dediščino med glavnimi viri bogastva v Kartagini in Rimskem cesarstvu. "Proizvodnja je bila pod nadzorom cesarjev, saj je večala cesarske finančne zaloge," je dejal Drine.

Barvilo, znano po imenu Tyrian purple po pristaniškem mestu Tyre, je visoko cenjeno še danes, saj ga izdeluje le peščica, med njimi nemški slikar in navdušenec nad Japonsko, vsak s svojo skrito metodo. Barvilo kupujejo zbiratelji, umetniki in raziskovalci, njegova cena pa se giblje med 2400 in 3400 evri na gram. Nouira je postopek izdelave izpopolnil med letoma 2013 in 2014, razkril je tudi, da za en gram čistega vijoličastega barvila potrebuje sto kilogramov morskih polžev, še navaja STA.