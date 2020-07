Turistični boni so pravi hit

V Sloveniji smo se ob pandemiji novega koronavirusa znašli v eni najhujših turističnih kriz po drugi svetovni vojni. In če so lansko sezono prednjačili tuji gostje, je letos 90 odstotkov turistov domačih. K temu so močno pripomogli tudi turistični boni. Teh je bilo do zdaj unovčenih okoli 200 tisoč oziroma v vrednosti skoraj 25 milijonov evrov.

Kot so na današnji novinarski konferenci pojasnili na Turistični zvezi Slovenije (TZS), je letošnja sezona posvečena slovenskim krajem in odkrivanjem manj znanih domačih turističnih destinacij. In če so do zdaj turizem v Sloveniji predstavljali tuji turisti – lani smo v Sloveniji zabeležili 6,23 milijona prihodov, od tega jih je bilo 4,7 milijona iz tujine –, predvsem iz Nemčije, Italije in Avstrije, so se letošnjo sezono ta razmerja povsem spremenila, saj kar 90 odstotkov turistov letos predstavljajo Slovenci.

Kar 40 odstotkov ljudi se bone odloči unovčiti na več krajih

K ponovnemu zagonu turizma so zagotovo bistveno pripomogli turistični boni. V TZS so recimo opravili kratko anketo, v kateri so turistična društva po vsej državi povprašali, kako je z unovčevanjem bonov. Kar v 99 odstotkih so bili odgovori "zelo pozitivni", ljudje pa naj bi bili navdušeni, da Slovenija na tak način rešuje turizem, so izpostavili na TZS.

Da so izkušnje z boni pozitivne, se strinja tudi podpredsednik TZS Peter Misija. "Lani je bilo 12 odstotkov BDP ustvarjenega v turizmu. Ko smo premišljevali, kako rešiti slovenski turizem in gospodarstvo, je odločitev padla na turistične bone, ki so pravi hit," je dejal Misija. Po podatkih, ki jih je posredoval, je bilo do zdaj unovčenih približno 200 tisoč turističnih bonov v skupni vrednosti skoraj 25 milijonov evrov. "Kot zanimiv podatek bi izpostavil tudi to, da se kar 40 odstotkov ljudi odloči bone izkoristiti na več koncih," je dejal podpredsednik TZS.

Misija je med drugim še povedal, da smo Slovenci z unovčenjem bonov rešili kar precej turizma. "Do konca leta pa bomo izkoristili večino bonov, ki so še na voljo," je za konec še poudaril.