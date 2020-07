Počivalšek: Kriza zaradi korone je lahko priložnost za turizem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriza zaradi covida-19 je lahko tudi priložnost za slovenski turizem, je ob obisku Portoroža ocenil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Po njegovih besedah so do danes domači gostje izkoristili 120.000 turističnih bonov, rezervacij pa je še 25.000.

Počivalšek, ki je piransko občino obiskal na pobudo župana Đenia Zadkovića, je po ogledu centralne portoroške plaže izpostavil pozitivne številke glede koriščenja turističnih bonov in ocenil, da bodo s tem ukrepom turistični panogi do konca leta v največji možni meri pomagali preživeti, čeprav to ne bo nadomestilo izpada zaradi manjšega števila tujih turistov, poroča STA.

Kot je poudaril minister, je koronska kriza lahko tudi priložnost za turizem, za katerega verjame, da bo kot butični turizem na novo zaživel.

"Tako imenovani koronski standardi so se prijeli"

"Tako imenovani koronski standardi so se prijeli. Ocenjujem, da se tako kopalci kot ljudje, ki upravljajo s plažo, odgovorno obnašajo do našega skupnega zdravja," je ocenil Počivalšek, a hkrati dodal, da lahko vsak nov izbruh škodi celotnemu gospodarstvu, še najbolj pa prav turizmu.

Zadković, ki je z vladnimi ukrepi pomoči zadovoljen, saj je portoroška plaža dobro zasedena, je sicer opozoril na problematiko nedeljskega odprtja malih lokalov, ki so zelo odvisni prav od poslovanja med glavno turistično sezono, piše STA.

Dotaknila sta se tudi državnega lastništva nad obalnimi hoteli

Počivalšek in Zadković sta se dotaknila tudi vprašanja državnega lastništva nad obalnimi hoteli in po županovih besedah dorekla nov sestanek na to temo v Ljubljani. Je pa minister dal jasno vedeti, da bodo na njegovem ministrstvu s projektom konsolidacije lastništva slovenskega turizma nadaljevali, takoj ko se zadeve okoli covida-19 umirijo.

Počivalšek vztraja pri stališču, da v Sloveniji potrebujemo dva do tri velike igralce, ki bodo sposobni investicijskega, vsebinskega razvoja na domačem področju in tudi v tujini, kar pa lahko zagotovijo samo stabilni in finančno sposobni lastniki, še poroča STA.