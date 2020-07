Trgovinski sindikat: SDS, SMC in SAB klonili pod interesi kapitala

Sindikat delavcev trgovine Slovenije obžaluje prestavitev odločanja o nedeljskem zaprtju trgovin na jesen. "Ta poteza znova kaže resnični obraz parlamentarne demokracije, kjer naj bi veljali interesi ljudstva," so zapisali v sporočilu. SDS, SMC in SAB očitajo, da so "klonili pod interesi kapitala", ki so izsilili podaljšanje obravnave, piše STA.

DZ je v četrtek opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme bodo manjše trgovine na posebnih območjih in manjše trgovine podjetnikov ali pravnih oseb. Tretjo obravnavo predloga bo opravil na naslednji seji, piše STA.

Kot so danes sporočili iz sindikata, podaljšanje ni bilo v njihovem interesu, temveč so ga izsilili interesi kapitala. "S tem so izigrali voljo delavcev v trgovinah in si kupili dodaten čas pri lobiranju za poslanske glasove, ki bi lahko ustavilo uresničitev volje ljudstva. Referendum so interesi kapitala izigrali že leta 2003, s čimer je ljudstvo izgubilo svojo moč izražanja neposredne demokracije in vse kaže, da se zgodovina ponavlja," so zapisali.

Očitajo, da želi kapital s podporo določenih odločevalcev prek predlaganega dopolnila še dodatno prekarizirati in poslabšati delovne pogoje v trgovini ter namesto redno zaposlenih omogočiti dodatno zaposlovanje študentov in upokojencev, piše STA.

"Njihove mizerne pokojnine ne bodo nikoli omogočale preživetja"

"Upokojene delavke in delavci v trgovini, katerih mizerne pokojnine ne bodo nikoli omogočale preživetja, se bodo vrnili na svoja nekdanja delovna mesta s ciljem zagotavljanja lastnega preživetja. Trenutni sistem plačila, ki je celo nižji od minimalne plače - delodajalci zakonske obligacije dosegajo le z doplačili do minimalne plače - zaposlenim namreč ne omogoča ustvarjanja varne prihodnosti in mirne starosti," so opozorili.

V takih primerih lahko po njihovih besedah jasno vidimo, da parlamenti "niso institucije, v katerih naj bi sedeli 'predstavniki ljudstva' in sprejemali odločitve, ki bi zasledovale interese delovnega ljudstva, temveč institucije, ki zgolj zasledujejo ozke zasebne interese kapitala", piše STA.

Napovedali so, da bodo kljub vsemu vztrajali do konca, pri čemer bodo po potrebi tudi stavkali. "Zaprtje trgovin ob nedeljah, s čimer branimo minimalne delavske standarde, je le prvi korak. Skupaj lahko dosežemo še veliko več - in šele začeli smo," so še dodali.

Dopolnilo SMC, ki ga je DZ sprejel na četrtkovi seji, ob nedeljah omogoča poslovanje tistih do 200 kvadratnih metrov velikih prodajaln samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih bodo v teh dneh delali podjetniki ali zastopniki pravnih oseb oz. prokuristi sami, lahko pa jim bodo pomagali tudi dijaki in študentje ter osebe, ki lahko opravljajo začasno ali občasno delo, še piše STA.