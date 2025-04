V Tuniziji obsojenim zarotnikom proti predsedniku do 66 let zapora

Sodišče v Tuniziji je zaradi zarote proti predsedniku Kaisu Saiedu v petek obsodilo okoli 40 obtožencev. Izreklo jim je zaporne kazni od 13 do 66 let, danes poročajo tunizijski mediji. Med obsojenimi so tudi vidni predstavniki opozicije.

Na sojenju, ki so ga kritizirale organizacije za človekove pravice, obramba pa označila za farso, so ob vidnih predstavnikih opozicije in kritikov predsednika Saieda obsodili tudi odvetnike in podjetnike. Spoznali so jih za krive zarote proti državni varnosti in članstva v teroristični skupini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekateri obsojeni že prestajajo večletne zaporne kazni ali pa živijo v izgnanstvu in so na prostosti. Ni pa jasno, ali so bili na zaporne kazni obsojeni vsi obtoženci, še navaja AFP.

Odvetniki obrambe so kritizirali sojenje zaradi kršitev sodnega postopka, saj po besedah ene od odvetnic niso zaslišali obtožencev. "Oblasti želijo sodbo danes," je v petek za AFP povedala odvetnica Samia Abbou.

Predsednik okrepil svoj položaj

Nekdanji profesor prava Saied je leta 2019 slavil na predsedniških volitvah predvsem zaradi jeze in razočaranja javnosti nad politično elito. Julija 2021 je odstavil vlado, zamrznil delo parlamenta in si prisvojil široka pooblastila.

Marca 2022 je nato razpustil parlament, julija 2022 pa je slavil zmago na referendumu o novi ustavi. Ta je še dodatno okrepila moč predsednika, ki po novem poveljuje vojski, lahko imenuje vlado brez odobritve parlamenta in ga je praktično nemogoče odstaviti. Svoje poteze je takrat označil kot nujne za rešitev države iz dolgotrajne politične in gospodarske krize.